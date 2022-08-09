Из порта "Черноморск" вышли еще два судна с украинским зерном

Утром, 9 августа из порта "Черноморск" в Одесской области вышли еще два судна с грузом в 70 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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"Сегодня 2 судна вышли из порта «Черноморск» с общим объемом груза 70 тыс. тонн", - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тыс. тонн продовольствия в Турцию, еще около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею.

Напомним, впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду, 3 августа, проверил его.

До проверки Razoni Анкара заявляла, что турецкая сторона готова принимать одно судно в день. Однако теперь, как сообщает Reuters, высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после успешной работы СЦК Турция готова принимать по три судна каждый день.