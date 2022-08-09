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З порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським зерном
Вранці, 9 серпня з порту "Чорноморськ" на Одещині вийшли ще два судна з вантажем у 70 тис. тонн зерна. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
"Сьогодні 2 судна вийшли з порту "Чорноморськ" із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн", - повідомили в міністерстві.
Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. тонн продовольства до Туреччини, ще близько 65 тис. тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї.
Нагадаємо, вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло із порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До перевірки Razoni Анкара заявляла, що турецька сторона готова приймати одне судно на день. Однак тепер, як повідомляє Reuters, високопосадовець турецький чиновник заявив, що після успішної роботи СЦК Туреччина готова приймати по три судна щодня.