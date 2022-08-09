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Судно Razoni вышедшее из Одесского порта в рамках "зернового соглашения" застряло в море без покупателя на зерно
Судно Razoni, которое было первым судном, вышедшим из украинского порта в рамках "зернового соглашения" застряло в Средиземном море, поскольку покупатель в Ливане отказался принимать зерно. Об сообщило посольство Украины в Ливане в своем Twitter.
"По информации грузоотправителя конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев). Таким образом, грузоотправитель теперь ищет другого грузополучателя. Это может быть либо в Ливане, либо в другой стране", - сообщили в посольстве.
Впервые с 24 февраля судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду, 3 августа, проверил его. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, следовало в порт Триполи в Ливане с грузом 26 тысяч тонн украинской кукурузы.