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Агро
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Судно Razoni, що вийшло з Одеського порту в рамках "зернової угоди", застрягло в морі без покупця на зерно

Судно Razoni, що вийшло з Одеського порту в рамках "зернової угоди", застрягло в морі без покупця на зерно

Судно Razoni, яке було першим судном, яке вийшло з українського порту в рамках "зернової угоди", застрягло в Середземному морі, оскільки покупець у Лівані відмовився приймати зерно. Про це повідомило посольство України в Лівані у своєму Twitter.

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"За інформацією відправника вантажу кінцевий покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (понад 5 місяців). Таким чином, відправник вантажу тепер шукає іншого вантажоодержувача. Це може бути або в Лівані, або в іншій країні", - повідомили в посольстві.

Вперше з 24 лютого судно з українським продовольством вийшло із порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямувало до порту Тріполі в Лівані з вантажем 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Автор:
Степан Крьока