Судно Razoni, що вийшло з Одеського порту в рамках "зернової угоди", застрягло в морі без покупця на зерно

Судно Razoni, яке було першим судном, яке вийшло з українського порту в рамках "зернової угоди", застрягло в Середземному морі, оскільки покупець у Лівані відмовився приймати зерно. Про це повідомило посольство України в Лівані у своєму Twitter.

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"За інформацією відправника вантажу кінцевий покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (понад 5 місяців). Таким чином, відправник вантажу тепер шукає іншого вантажоодержувача. Це може бути або в Лівані, або в іншій країні", - повідомили в посольстві.

According to the information of the shipper the final buyer in Lebanon refused to accept the cargo due to delay of delivery terms (more than 5 months). So the shipper is now looking for another consignee. It can either be in Lebanon or other country. pic.twitter.com/Qj1cyF5Uda — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 8, 2022

Вперше з 24 лютого судно з українським продовольством вийшло із порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямувало до порту Тріполі в Лівані з вантажем 26 тисяч тонн української кукурудзи.