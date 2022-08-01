Из Одессы вышло первое судно с украинским продовольствием (ФОТО, ВИДЕО)

Из порта Одессы утром 1 августа впервые с 24 февраля вышло судно, загруженное украинским продовольствием. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Речь идет о судне Razoni под флагом Сьерра-Леоне, которое следует в порт Триполи в Ливане с грузом 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Оно будет двигаться по коридору, о котором в конце июля было договорено с ООН и Турцией.

"Украина является 4-м крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность его вывоза через порты – это колоссального веса успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода", - указал министр.

По его словам, разблокировка портов даст не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году.

"Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Вместе с представителями ООН и Турции уже наработаны внутренние операционные регламенты. Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. Важно отметить неукоснительную поддержку со стороны американских и европейских партнеров по пути к разблокированию украинских морских портов", - добавил Кубраков.

Министр также отметил, что сейчас в портах Одесса, Черноморск и Пивденный ждут отправки еще 16 судов, которые были заблокированы в них еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – написал чиновник.

Напомним, что Турция ждет прибытия первого из 16 кораблей с зерном из Украины 3 августа. В ходе следования корабли будут отслеживаться беспилотниками и спутниками.