В МИД отреагировали на призывы конгрессвумен Спартц к ООН приостановить "зерновое соглашение"

В МИД Украины раскритиковали высказывания конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, которая обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности.

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Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В нем отмечается, что Украина не участвовала бы ни в каких-либо договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря.

"Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для возобновления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон. Безопасную ситуацию контролируют ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - наносить сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, которая нуждается в экспорте и доходах, а также подрывает глобальную продовольственную безопасность.

"Призываем украинские СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", которые преследуют лишь две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами", - подчеркнули в МИД.

Отметим, Виктория Спартц подчеркнула, что поскольку "Россия получила значительное снятие санкций по экспорту зерна и удобрений (а это увеличивает ее способность шантажировать Европу поставками газа), это соглашение следует приостановить до тех пор, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины".

"Я очень разочарована отсутствием активной деятельности ООН для стабилизации ситуации в Украине. Последнее "зерновое соглашение" было провальным. "Зерновое соглашение", не имеющее надлежащих механизмов выполнения, может очень дорого стоить Украине. Как вам хорошо известно, через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила крылатыми ракетами по украинскому порту в Одессе. Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение", - говорится в письме Спартц.

Ранее Спартц заявила, что пребывание в должности главы Офиса президента Андрея Ермака фактически ведет к построению в Украине диктатуры, при которой устраняются все его политические оппоненты, что она и ее союзники в Украине уже чувствуют себя.