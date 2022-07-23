Спартц: Єрмак під прикриттям війни з РФ будує в Україні диктатуру

Депутат Палати представників США українського походження Вікторія Спартц, яка представляє Республіканську партію, вважає, що перебування на посаді глави Офісу президента Андрія Єрмака фактично веде до побудови в Україні диктатури, за якої усуваються всі його політичні опоненти, що вона та її союзники в Україні вже відчувають собі. Про це йдеться у повідомленні на сайті конгресвумен.

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"Президент Зеленський має дати відповіді українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру як таку під прикриттям війни, що триває. Хіба за це боровся український народ? Єрмак фактично взяв під свій контроль усі установи і погрожує будь-кому, хто виступає проти влади, кримінальними справами та в'язницею, а також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів", – заявляє вона.

За словами політика, вона і раніше чула відповідні побоювання як у самій Україні, так і в США та Європі, проте нещодавно "зазнала їх на собі".

"Одна річ, коли вони очорнюють мене на своїх підконтрольних уряду телеканалах - не вперше для мене як політика. Але вони на цьому не зупинилися. Вони вирішили зараз напасти на людей, яким просто "пощастило" зустрітися зі мною в якийсь момент та які не є їхніми політичними маріонетками", - додала Спартц.

Вона звернула увагу, що "під нашим тиском" українська влада все ж таки зробила днями крок до призначення антикорупційного прокурора, яке затягується вже майже два роки.

"Хоча, аби компенсувати це, пан Єрмак прибирає людей, які не на 100% йому підпорядковуються і можуть саботувати ефективність роботи прокуратури. Чи є політично мотивованими дії пана Єрмака, чи меркантильними чи проросійськими - не важливо - вони становлять загрозу національній безпеці України та нашим зусиллям там. Президент Зеленський має дати відповіді Конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв та підтримував його", - заявила депутат.

Член Палати представників зазначила, що якщо американський парламент "хоче відновити довіру американського народу", то для цього можна використати Україну як приклад для зміцнення цієї довіри шляхом вимоги від керівництва США створити механізм підзвітності постачання їй озброєння.

"Конгресу слід запросити впорядковану логістику та нагляд за летальною допомогою, а також спільну оперативну групу для розробки належної стратегії замість спеціальних процедур. США посилають серйозну зброю в країну, де існує реальна загроза саботажу. Знаючи це, чому ми продовжуємо залишати свою зброю на кордоні з Польщею, не перевіряючи, чи буде її доставлено за призначенням?" - наполягає на своєму баченні Спартц.

Вона наголошує, що Конгрес повинен вимагати від адміністрації Джозефа Байдена дані про те, які установи та посадові особи в них розпоряджаються коштами на військову допомогу Україні, включаючи розміри цих сум, а також дані про те, хто саме ці суми отримує.

"Я не розумію думку про те, що з президента Зеленського не можна запитувати. Потрібно запитувати з усіх лідерів і президентів — чи то Байден, Зеленський чи Путін. Інакше ми створюємо можливість для диктатури. Як одного разу сказав Томас Пейн, групі людей, які вважають себе непідзвітними нікому, не слід довіряти", - додала політик.

За словами Спартц, врегулювання ситуації в Україні відповідає національним інтересам США, проте це неможливо без належного керівництва з боку самих США, "інакше Україна перетвориться на черговий Афганістан".

Нагадаємо, що раніше Єрмак, реагуючи на вимоги щодо підзвітності постачань США військової допомоги Україні, 14 липня ініціював створення у Верховній Раді відповідної тимчасової спеціальної комісії. За її створення український парламент проголосував уже 19 липня.

Більш того, Раді національної безпеки та оборони напередодні довелося запрошувати західних журналістів, щоб у режимі заборони на подальшу публікацію продемонструвати, що секретна система, яка працює в Україні з 24 лютого і доступ до якої є у вищого керівництва країни, справді відображає постачання Україні іноземної військової допомоги та її місцезнаходження у самій Україні.