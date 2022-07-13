Мер Дніпра відповів на слова "д*пи на ім'я Арестович" про його причетність до атаки Спартц на Єрмака

Мер Дніпра Борис Філатов вважає недалекоглядною реакцію української влади на озвучення депутатом Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, уродженкою України Вікторією Спартц претензій до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це градоначальник написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Щойно розмовляюча д*па ОП на ім'я Арестович у своєму черговому інтерв'ю черговим "хорошим росіянам" розповіла, хто насправді "накрутив" Вікторію Спартц. Це Андрій Білецький і... ваш покірний слуга. Схоже, що в ОП щиро повірили, що мер настільки всесильний, що може крутити американськими конгресменами, як циган Сонцем:)" - зазначив Філатов.

За словами мера, Спартц останнім часом дуже сильно занурена у внутрішньоукраїнські проблеми та особисто відвідувала Донбас та прифронтові райони у Запорізькій області.

"Вона реально безбашенна і абсолютно безстрашна. Вона може протягом доби змотатися на Донбас, сидячи на волонтерській спорядзі всередині буса, заскочити на пару годин у Дніпро, а потім рвонути "на передок" за Запоріжжя. Сама. Без охорони та супроводу. Так, я дружу з Вікторією Спартц. І коли я читаю марення запаленого розуму про "агентів Москви-трампістів" і "наративи Путіна", то розумію, наскільки недалекоглядними є багато представників вітчизняного політикуму", - заявив він.

Як підкреслив Філатов, хоча Спартц і підтримує всі праві погляди, властиві американським республіканцям, через що він із нею "багато сперечається", вона щиро бажає допомогти країні, де народилася.

"А коли вона говорить про наших пацанів, загиблих і покалічених, то в куточках її сталевих очей виступають сльози. Але замість того, щоб намагатися Віку переконати, відповісти на її незручні питання і зробити її союзником, наші незграбні "керманичі" та їхні голови, що говорять, всіляко ображають Вікторію Спартц та висувають шалені конспірологічні теорії", - додав градоначальник.

При цьому він заявив, що не боїться кримінального переслідування та погроз через свою дружбу з конгресвумен, натякнувши представникам ОП, що винних у ситуації, що склалася, їм слід шукати у своїх лавах.

"Замість того, щоб об'єднувати людей і отримувати друзів, ми будемо крутити всім дулі, скривджено дути губи і шукати скрізь винних. Крім себе. І призначати винних. І так, тільки зовсім недалекоглядні люди можуть ображати республіканців і брудно лаятись з ними тоді, коли їхні шанси на перемогу на виборах у США вкрай високі. Ну, чи загрожувати мені кримінальними справами за нашу з нею дружбу. Ну ок, вперед. Я вас не боюся", - наголосив він.

Зазначимо, що раніше в середу радник голови ОП Олексій Арестович у ході відеоспілкування з опозиційною російською журналісткою Юлією Латиніною, що емігрувала з РФ, заявив, що Спартц в Україні "спіли комічні куплети", щоб нацькувати її на "зручних для атак" представників Офіс президента, але не особисто Володимира Зеленського.

"Я схильний віднести це навіть не до внутрішньополітичної боротьби американців між собою, а до того, що пані Вікторії люди, які намагаються тут займатися внутрішньополітичною боротьбою, просто натиснули на сентиментальну жилку... Її постійно накачували: я знаю, з ким вона зустрічалася в Україні, і знаю хто накачував. Це мер Дніпра Філатов та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький", - сказав представник ОП.

Нагадаємо, що 8 липня Спартц, яка до 2000 року жила в Україні та мала прізвище Кульгейко, надіслала листа американському президентові Джозефу Байдену з проханням повідомити про процедури нагляду, які здійснюються щодо Єрмака.

9 липня вона конкретизувала претензії до голови ОП, нагадавши про низку звинувачень, які звучали раніше від низки прозахідних політичних діячів, у тому числі про нібито витік з ВП інформації про спецоперацію з упіймання "вагнерівців" та діяльність заступника Єрмака Олега Татарова, в тому числі щодо блокування призначення антикорупційного прокурора.

Крім того, вона звинуватила Єрмака у поганому керівництві переговорами з Росією перед війною; запевненні українського керівництва, що у лютому нападу з боку РФ не буде і навіть забезпеченні пропуску російських військ з окупованого Криму до Херсонської області та діях, що призвели до блокування бійців батальйону "Азов" (політичною частиною цього руху і є "Нацкорпус") на заводі "Азовсталь" у Маріуполі; а також у затягуванні термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України.

У Міністерстві закордонних справ назвали таку діяльність конгресвумен провокацією та "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про нібито зв'язки керівництва України з Росією". У відомстві вважають, що Спартц займається "підривом механізмів надання США військової допомоги для України" через бюрократизацію цього процесу, яка "сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників, на що тільки й розраховують у Кремлі".

З критикою Спартц виступили й інші представники влади, включаючи міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук, яка заявила, що запит конгресумен до Байдена "легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка". А в Офісі президента американського депутата закликали оприлюднити докази звинувачень на адресу Єрмака, якщо вона їх має.