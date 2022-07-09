У Конгресі США вимагають від Байдена перевірити ймовірні зв'язки Єрмака з Росією

Перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Штатів Джо Байдену листа і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією.

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Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака", – написала Вікторія Спартц.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa's Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8 — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022

У листі, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Представниця Конгресу США нагадала, що Андрій Єрмак ініціював призначення своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією Олега Татарова, який зволікав з призначенням головного антикорупційного прокурора України понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

Крім того, конгресвумен зазначила, що у 2020 році, до свого призначення заступником Єрмака, Татаров сам перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

“Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас”, – йдеться у листі.

МЗС України відреагувало на повідомлення Спартц та закликало її полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в Україні та горі українців.

"Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження. Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки", - йдеться у повідомленні.

Також у дипломатичному відомстві додали, що подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка мала допомагати ворогові в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.