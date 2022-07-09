В Конгрессе США требуют от Байдена проверить вероятные связи Ермака с Россией

Первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Штатов Джо Байдену письмо и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией.

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Об этом она сообщила в Twitter.

"Сегодня я направила письмо Джо Байдену с просьбой предоставить брифинг по надзорным процедурам, которые осуществляются в отношении главы Администрации президента Зеленского Андрея Ермака", – написала Виктория Спартц.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa's Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8 — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022

В письме, опубликованном на сайте Конгресса, говорится, что на основании различных разведывательных данных, действий Ермака в Украине и его вероятных соглашений с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения.

Причастность США объясняется тем, что они являются страной, участвующей в российско-украинской войне, и Украина нуждается в большей помощи.

Представительница Конгресса США напомнила, что Андрей Ермак инициировал назначение своим заместителем по вопросам правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Олег Татаров, который медлил с назначением главного антикоррупционного прокурора Украины более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.

Кроме того, конгрессвумен отметила, что в 2020 году, до своего назначения заместителем Ермака, Татаров сам находился под следствием НАБУ, где его дело якобы неправильно передали обычному прокурору и закрыли.

“Поскольку президент Зеленский очень упорно работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь какие-то беспокойства относительно ключевых людей вокруг него. Это также наша обязанность перед храбрыми украинскими воинами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для всех нас", – говорится в письме.

МИД Украины отреагировало на сообщение Спартц и призвало ее оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в Украине и горе украинцев.

"Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения. Член Конгресса должен также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию по использованию техники", - говорится в сообщении.

Также в дипломатическом ведомстве добавили, что дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, которого очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.