СБУ обвинила нардепа Андрея Деркача в работе на российскую военную разведку

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Андрей Деркач, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

В отношении народного депутата уже начато досудебное расследование Офисом генерального прокурора.

Сообщается, что разработка велась давно, но нейтрализовали сеть в начале войны, задержав бывшего помощника Деркача Игоря Колесникова.

Он, по данным СБУ, являлся негласным сотрудником Генштаба РФ с позывным "Ветеран", выполняя роль связного между ГРУ РФ и Деркачем.

Колесников пошёл на сделку со следствием и сообщил СБУ, что Деркача вербовало в 2016 году лично высшее руководство ГРУ.

Сообщается, что нардеп получал от Генштаба РФ на свою деятельность по 3-4 млн долларов раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркач.

По словам Колесникова, частные охранные предприятия Деркача должны были входить с войсками РФ в города.

"При входе войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – детализирует Колесников.

В случае захвата столицы силы ГРУ планировали устроить Вече в центре Киева и выбрать новое правительство.

При этом где сейчас находится нардеп Андрей Деркач, СБУ не сообщает.

В прошлом году против Деркача были введены санкции СНБО. В позапрошлом году - американские санкции после того как он опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров. Парламентарий утверждает, что на пленках — разговор тогда еще президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.