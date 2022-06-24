СБУ звинуватила нардепа Андрія Деркача у роботі на російську військову розвідку

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка мала допомагати ворогові в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Андрій Деркач, за даними слідства, займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Щодо народного депутата вже розпочато досудове розслідування Офісом генерального прокурора.

Повідомляється, що розробка велася давно, але нейтралізували мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника Деркача Ігоря Колесникова.

Він, за даними СБУ, був негласним співробітником Генштабу РФ із позивним "Ветеран", виконуючи роль зв'язкового між ГРУ РФ та Деркачем.

Колесніков пішов на угоду зі слідством та повідомив СБУ, що Деркача вербувало у 2016 році особисто найвище керівництво ГРУ.

Повідомляється, що нардеп отримував від Генштабу РФ на свою діяльність по 3-4 млн. доларів раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла у кишенях Деркача.

За словами Колеснікова, приватні охоронні підприємства Деркача мали входити з військами РФ до міст.

"При вході військ, коли буде ясно, що міста здаються, ці охоронні підприємства повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід до міст", - додає Колесніков.

У разі захоплення столиці сили ГРУ планували влаштувати Віче у центрі Києва та обрати новий уряд.

При цьому де зараз нардеп Андрій Деркач, СБУ не повідомляє.

Минулого року проти Деркача було запроваджено санкції РНБО. Позаторік - американські санкції після того, як він опублікував аудіозаписи телефонних розмов. Парламентарій стверджує, що на плівках є розмова тоді ще президента України Петра Порошенка, віце-президента США Джо Байдена та голови Держдепу Джона Керрі.