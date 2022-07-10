У Зеленского призвали конгрессвумен Спартц обнародовать доказательства обвинений в адрес Ермака

В Офисе президента говорят, что не получали никаких писем или обращений со стороны депутата Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Виктории Спартц, ранее обнародовавшей список претензий к руководителю ОП Андрею Ермаку. Об этом заявил в комментарии "Суспільному" спикер президента Сергей Никифоров.

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"Это дело американской депутатки и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", - сказал он.

Напомним, что 8 июля Спартц, которая до 2000 года жила в Украине и имела фамилию Кульгейко, направила письмо американскому президенту Джозефу Байдену с просьбой сообщить о процедурах надзора, которые осуществляются в отношении Ермака.

"На основании разнообразных разведывательных данных, действий господина Ермака в Украине и его вероятных дел в связи с Россией Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения", - отмечала она.

В частности, конгрессвумен обратила внимание американского лидера на то, что заместителем Ермака, ответственным за вопросы правоохранительных органов и борьбы с коррупцией, является Олег Татаров, который, "как хорошо известно президенту Байдену", в 2020 году находился под следствием НАБУ, а теперь уже более года затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора, что привело к недееспособности САП и НАБУ.

Также она указывает, что Татаров был высокопоставленным чиновником милиции во времена бывшего президента Виктора Януковича и преследовал участников Евромайдана.

"Поскольку президент Зеленский очень настойчиво работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь определенные беспокойства относительно ключевых людей вокруг него", - отметила Спартц.

При этом около трети опубликованного текста обращения было закрыто черным прямоугольником, обозначающим определенную секретную информацию, не предназначенную для ознакомления со стороны широкой публики.

9 июля Спартц конкретизировала претензии к Ермаку, напомнив обвинения, звучавшие в его адрес из-за якобы утечки из ОП информации в Беларусь и в итоге в Россию об операции Украины по захвату бойцов частной военной компании, известной как "группа Вагнера", приведшей к ее срыву.

Также американский депутат заявила о плохом руководстве Ермака неудачными мирными переговорами с Россией перед войной; заверении украинского руководства, что в феврале нападения со стороны РФ не произойдет, вопреки данным западной разведки, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне; диверсии для пропуска российских войск из оккупированного Крыма в Херсонскую область и действиях, приведших к "трагедии батальона "Азов" в Мариуполе; а также затягивании срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины.

В Министерстве иностранных дел назвали такую деятельность конгрессвумен провокацией и "нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией". В ведомстве считают, что Спартц занимается "подрывом механизмов предоставления США военной помощи для Украины" через бюрократизацию этого процесса, которая будет "способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков, на что только и рассчитывают в Кремле".