"Я уверен, что в Офисе президента есть российские агенты", — Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уверен, что в Офисе президента есть российские агенты, которые причастны к срыву операции по захвату "вагнеровцев".

Об этом Бурба заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Экс-глава ГУР считает, что как только высшее руководство Украины узнало об операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", кто-то проинформировал об этом министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, а также российские власти.

"Смотрите, как бы то ни было, звонок или россиянам, или Макею – это государственная измена. Что такое государственная измена? Это передача сведений, составляющих гостайну, иностранной стороне, врагу. Возможно, если бы этот российский агент сразу позвонил россиянам, это было бы очевидно. То есть агентура в Офисе действительно грамотная, толковая, работающая не так открыто", — сказал Бурба.

Он объяснил, что знает, что действительно кто-то из Офиса президента звонил и докладывал об операции Макею и россиянам. Но Бурба не знает, кто именно сделал этот звонок.

Он напомнил, что делегированный Владимиром Зеленским глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поручил перенести операцию по задержанию военных преступников из-за запланированного перемирия на Донбассе.

"То есть мне кажется, что военно-политическое руководство государства так волнуется, что скажут россияне – будет ли перемирие, не сорвется ли оно, что они пренебрегают работой сотрудников и переносят операцию", — отметил экс-глава ГУР.

Если бы президент Зеленский не дал приказ отложить арест "вагнеровцев", то, возможно, операция не провалилась, уверен Бурба.

Напомним, сам Зеленский не комментировал заявления Бурбы, при этом заявил, что экс-глава ГУР, пользуясь своей должностью, продавал информацию. В результате он построил себе дом за 11 миллионов, уверен гарант.