Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, пользуясь своей должностью, продавал информацию.

Как рассказал Зеленский 26 ноября во время пресс-конференции, приуроченной к экватору его каденции, по его информации, Бурба зарабатывал большие деньги с помощью своего такого бизнеса. В результате он построил себе дом за 11 миллионов (президент не уточнил, о какой валюте идет речь).

"Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка (рынок). Такой руководитель разведки меня не устраивает", — сказал Зеленский.

Он считает, что Бурба знал, что Зеленский планирует его уволить. После этого экс-глава ГУР, по словам президента, передал оперативную информацию о том, "кто придумал формулу Covid-19".

"Он назвал мне эту страну. Он предложил передать эту информацию РФ или Китаю. Я не знаю, за кого он меня принимал, но тогда все стало понятно, что он аферист и авантюрист", — добавил Зеленский.

При этом ранее Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он получил ответ, что указание о переносе спецоперации дал Зеленский. Этот указ он получил прямо от человека, который был делегирован и перед этим присутствовал на совещаниях. При этом Бурба не получал письменного указания.

Напоминаем, 18 ноября издание Bellingcat опубликовало первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Ему сообщили о всех деталях операции и о плане посадки самолета.