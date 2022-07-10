У Зеленського закликали конгресвумен Спартц оприлюднити докази звинувачень на адресу Єрмака

В Офісі президента кажуть, що не отримували жодних листів чи звернень з боку депутатки Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до керівника ОП Андрія Єрмака. Про це заявив в коментарі "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров.

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"Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули", - сказав він.

Нагадаємо, що 8 липня Спартц, що до 2000 року жила в Україні та мала прізвище Кульгейко, надіслала листа американському президенту Джозефу Байдену з проханням повідомити про процедури нагляду, які здійснюються щодо Єрмака.

"На підставі різноманітних розвідувальних даних, дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних справ у зв'язку з Росією Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення", - зазначала вона.

Зокрема, конгресвумен звернула увагу американського лідера на те, що заступником Єрмака, що відповідальний за питання правоохоронних органів та боротьби з корупцією, є Олег Татаров, який, "як добре відомо президенту Байдену", у 2020 році перебував під слідством НАБУ, а тепер вже понад рік затягує призначення незалежного антикорупційного прокурора, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

Також вона вказує, що Татаров був високопосадовцем міліції за часів колишнього президента Віктора Януковича й переслідував учасників Євромайдану.

"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати певні занепокоєння щодо ключових людей навколо нього", - зазначила Спартц.

При цьому близько третини опублікованого тексту звернення було закрито чорним прямокутником, що позначає певну секретну інформацію, що не призначена для ознайомлення з боку широкої публіки.

9 липня Спартц конкретизувала претензії до Єрмака, нагадавши звинувачення, що лунали на його адресу через нібито витік з ОП інформації до Білорусі і зрештою до Росії про операцію України із захоплення бійців приватної воєнної компанії, відомої як "група Вагнера", який призвів до її зриву.

Також американська депутатка заявила про погане керівництво Єрмака невдалими мирними переговорами з Росією перед війною; запевнення українського керівництва, що в лютому нападу з боку РФ не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни; диверсія для пропуску російських військ з окупованого Криму до Херсонської області та дії, про призвели до "трагедії батальйону "Азов" в Маріуполі; а також затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України.

У Міністерстві закордонних справ натомість назвали таку діяльність конгресвумен провокацією та "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією". У відомстві вважають, що Спартц займається "підривом механізмів надання США військової допомоги для України" через бюрократизацію цього процесу, яка "сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників, на що тільки і розраховують в Кремлі".