Срыв операции с "вагнеровцами": в Bellingcat обвинили Зеленского в утаивании правды

По данным издания Bellingcat, операция, вопреки заявлениям Зеленского, была утверждена руководством Украины и не являлась самодеятельностью Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял Главное управление разведки.

Об этом заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире на канале "Украина 24".

Он считает, что Зеленский не говорит правду о деле "вагнеровцев". В частности, по данным Bellingcat, операция, вопреки заявлениям Зеленского, была утверждена руководством Украины и не являлась самодеятельностью Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял Главное управление разведки.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли убедиться как на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своим, поэтому дальше уже вопрос, это авантюра или нет, надо закрыть. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но пресс-конференция Зеленского открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться в Офис президента, чтобы получить эти ответы", — сказал он.

Христо Грозев отметил, что ранее главной причиной отмены операции считалось нежелание Офиса президента вмешиваться в процесс переговоров о перемирии, однако после пресс-конференции появился личный мотив — недоверие президента к руководству ГУР МО.

«Если это так, важнее становится вопрос, в какой момент был одобрен перенос, была ли попытка остановить формально или неформально и кто реально, а не формально, давал инструкции отложить операцию. Мотивы были совсем другими — мы видим, что Офис президента делает достаточно много для борьбы против российской агрессии. Но тем важнее знать, что именно привело к решению о переносе этой операции», — отметил Христо Грозев.

Напомним, сразу после конференции основатель группы Элиот Хиггинс, а также руководитель группы журналистов-расследователей Христо Грозев сообщали, что они обескуражены тем, что сказал Зеленский об операции по "вагнеровцам".

Так, в частности, Зеленский заявил, что ему "стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины".

"Мне стыдно, и я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, ему не нравилась спецоперация, так как она могла поставить под угрозу отношения с Эрдоганом.

Также он назвал бывшего начальника военной разведки Бурбу “авантюристом”, который собирался втянуть Украину в заговор о происхождении коронавируса.

В свою очередь Василий Бурба заявил, что планирует судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его высказываний о нем во время пресс-марафона гаранта.

При этом ранее Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", которое передал президент Украины Владимир Зеленский через главу Офиса президента Андрея Ермака. При этом Бурба не получал письменного указания.

Напоминаем, 18 ноября издание Bellingcat опубликовало первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Ему сообщили о всех деталях операции и о плане посадки самолета.