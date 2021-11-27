Экс-глава ГУР Василий Бурба подает в суд на Зеленского после его пресс-конференции

Бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба планирует судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его высказываний о нем во время пресс-марафона гаранта.

Об этом Василий Бурба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

«Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время, не могу и проигнорировать. Противоправные действия на Майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов — ни одного обвинения», — заявил он.

Что касается ремонта за 11 млн грн, который, по словам Зеленского, якобы сделал Бурба доме в Конча-Заспе, выделенном ему государством, и где он проживал с семьей, бывший руководитель военной разведки сказал, что на момент заселения дом был в "аварийном состоянии", и ему пришлось за собственные средства делать там ремонт, включая установку мер безопасности ("от ограждения до домов для охраны").

"И это, конечно, сумма не 11 миллионов, как говорит президент", – сказал Бурба.

Касательно обвинения Зеленского в адрес бывшего главы военной разведки в том, что он якобы добывал ту или иную информацию за вознаграждение, тот сказал, что обратится в суд.

"Относительно так называемой торговли документами или материалами за вознаграждение. Уважаемый господин президент, хочу вам сказать, наши иностранные партнеры были очень удивлены, потому что каждый день почти 4 года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией. Если вы не знаете, я вам скажу систему. Они "доверяют, но проверяют". Если бы не было доверия хотя бы на один процент, мы бы не взаимодействовали. Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Этот вопрос не во мне, не в том, торгует ли Бурба документами, информацией — это вопрос доверия наших партнеров", — заявил Бурба.

Также президент заявил, что Бурба полтора года назад доложил ему, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины", и якобы предлагал передать ее России или Китаю.

"Я впервые об этом слышу", – сказал Бурба.

Василий Бурба не стал детально комментировать обвинения в свой адрес Зеленского по поводу операции с «Вагнеровцами». Что операция была не проработана, что она могла бы привести к многочисленным жертвам и что Зеленский по этим причинам отменил операцию. Он сказал, что не может разглашать секретные материалы. Но дал понять, что президент говорит неправду. Василий Бурбу отрицает, что считал нормальным гибель людей во время проведения спецоперации, как заявил Зеленский.

Напомним, в рамках пресс-марафона президент обвинил Бурбу в том, что он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. Также Зеленский озвучил информацию, о том, как Бурба принимал участие в разгоне Евромайдана в 2014 году, а потом оказался в одной команде с Петром Порошенко. При этом президент называл Бурбу "аферистом".

При этом ранее Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он получил ответ, что указание о переносе спецоперации дал Зеленский. Этот указ он получил прямо от человека, который был делегирован и перед этим присутствовал на совещаниях. При этом Бурба не получал письменного указания.

Напоминаем, 18 ноября издание Bellingcat опубликовало первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Ему сообщили о всех деталях операции и о плане посадки самолета.