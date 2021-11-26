Срыв спецоперации по "вагнеровцам": ГБР собирается вызвать Ермака на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) собирается вызвать главу Офиса президента Андрея Ермака, чтобы задать ему вопросы о подготовке спецоперации по задержанию ЧВК "Вагнер" и ее срыву.

Как рассказал и.о. главы ГБР Алексей Сухачев в ночь на 26 ноября в эфире телеканала "1+1", ГБР планирует вызвать Ермака на допрос в течение ближайших нескольких дней.

"В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим — Delo.ua), если будет такой запрос", — сказал Сухачев.

По его словам, на сегодняшний день следствие не получило ни одного факта или доказательства того, что Ермак виновен в срыве спецоперации по "вагнеровцам".

Сухачев объяснил, что ГБР до сих пор не вызвало Ермака, потому что следствие ожидает определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.

Он сообщил, что ГБР расследует два уголовных производства, связанных с операцией по выманиванию боевиков "вагнеровцев". Одно из них по факту государственной измены, другое по факту разглашения государственной тайны.

По словам и.о. главы ГБР, следователи допросили 30 человек, назначили ряд экспертиз. ГБР официально требовало отчет парламентской Временной следственной комиссия (ВСК) и учло информацию.

Ранее сообщалось, что издание Bellingcat совместно с The Insider опубликовало первую часть расследования по "вагнеровцам". Журналисты выяснили, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала.

В свою очередь бывший глава ГБР Василий Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев", которое передал Зеленский. Вероятно, что передал это поручение именно Ермак.

Напомним, что в июле 2020 года группу "вагнеровцев" задержали в Беларуси. Украина тогда направила белорусской стороне запрос об аресте тех из них, кто воевал на Донбассе. Изначально власти Беларуси обещали передать задержанных Украине, если будут предоставлены доказательства их вины, однако уже в августе всех их выдали России.