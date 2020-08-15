Беларусь передала РФ "вагнеровцов": Зеленский уверяет — последствия будут трагичны

Президент Владимир Зеленский отверг "украинский след" во внутренних делах Беларуси и предостерег белорусские власти от "горящего, безжизненного Донбасса" на своей территории после возвращения России их наемников-"вагнеровцов".

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Он заявил, что "некорректно в дружеских межгосударственных отношениях" обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и передавать третьей стране людей, причастных к вмешательству в дела Украины и Беларуси.

Решение передать наемников России Зеленский называет "несправедливым" и уверяет — последствия будут трагичны.

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все "вагнеровцы" очень хорошо умеют", — написал Зеленский.

Также в Офисе президента отметили, что хотя Беларусь и независимое государство, которое имеет свою позицию, Украина "ожидала более юридически корректного и взвешенного решения".

Известно, что 14 августа власти Беларуси передали России 32 задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство этой страны.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 наемников частной военной компании "Вагнера". Следствие говорит, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Вскоре их взяли под стражу.

Позже выяснилось, среди задержанных много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хотела экстрадировать их и судить. Офис генпрокурора объявил подозрения 28 "вагнеровцам" об участии в террористической организации, среди них есть 9 украинцев. 12 августа Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию наемников.

Как известно, ЧВК "Вагнера" — неофициальное российское вооруженное формирование, которое называют частной военной компанией, однако де-юре ЧВК в России ни одним законом не предусмотрены. Связывают группу "Вагнера" с "поваром" Путина Евгением Пригожиным.

ЧВК "Вагнера" является одним из инструментов российской внешней политики и гибридной войны против Украины в частности. Неофициальный статус позволяет официальной власти РФ говорить, что они не имеют никакого отношения к деятельности этой группы. Например, после задержания наемников в Беларуси в Кремле заявили, что в РФ нет такого понятия как ЧВК, а задержанные россияне охранники, которые ехали через Беларусь транзитом.

Кроме Донбасса, известно о деятельности группы "Вагнера" минимум в Сирии, Ливии, ЦАР и Судане.