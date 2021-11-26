В Bellingcat отреагировали на заявления Зеленского по "вагнеровцам"

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист-расследователь Христо Грозев отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции, когда он прокомментировал спецоперацию по задержанию “вагнеровцев”.

Основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс говорит, что ему стыдно за пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и за его слова про спецоперацию по задержанию “вагнеровцев”.

“Мне стыдно за эту пресс-конференцию”, — написал Хиггинс.

I'm embarrassed by this press conference. https://t.co/S1qbTOeg1B — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2021

Основатель Bellingcat таким образом откомментировал сообщение другого расследователя Христо Грозева, который цитировал сегодняшнее заявление Президента.

Так, в частности, Зеленский заявил, что ему "стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины".

"Мне стыдно, и я говорю что мы были слабыми в этой операции”, - заявил Зеленский.

Также он назвал бывшего начальника военной разведки Бурбу “авантюристом”, который собирался втянуть Украину в заговор о происхождении коронавируса.

Кроме того, по словам президента, ему не нравилась спецоперация, так как она могла поставить под угрозу отношения с Эрдоганом.

При этом ранее Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он получил ответ, что указание о переносе спецоперации дал Зеленский. Этот указ он получил прямо от человека, который был делегирован и перед этим присутствовал на совещаниях. При этом Бурба не получал письменного указания.

Напоминаем, 18 ноября издание Bellingcat опубликовало первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Ему сообщили о всех деталях операции и о плане посадки самолета.