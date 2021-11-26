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Вертолеты ГСЧС для юбилея Андрея Ермака: Монастырский заявил, что это "обычная практика"
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что высшие должностные лица Украины могут использовать при необходимости государственную авиацию согласно имеющимся на этот случай протоколам.
Об этом министр заявил в комментарии Укринформу.
«Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет», — сказал он.
Он отметил, что это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений и процедуры используют ведомственную авиацию".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Денис Монастырский добавил, что он ознакомился с расследованием журналистов о праздновании главой Офиса президента Андрея Ермака дня рождения в государственной резиденции Синегора и об использовании вертолетов ГСЧС для доставки гостей. Однако он отметил, что министерство всегда предоставляет должностным лицам ведомственную авиацию для совершения поездок, если есть такое обращение.
Напомним, что СМИ опубликовали информацию о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче.
В частности, утверждалось, что гостей доставляли вертолетами ГСЧС.
В свою очередь в Офисе президента опровергают информацию о масштабном 4-дневном праздновании дня рождения Ермака, о котором говорится в расследовании.
Напоминаем, СМИ также опубликовали расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Расследователи подробно описали, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Хотя ранее Зеленский утверждал, что ничего не знал о ходе спецоперации. А приказ о переносе операции по задержанию "вагнеровцев" отдал глава Офиса президента Андрей Ермак.