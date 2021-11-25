Ермак отпраздновал юбилей на госдаче, а гостей доставили вертолетами ГСЧС — СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак организовал празднование своего дня рождения на территории государственной дачи в Карпатах. Гостей, среди которых был и президент Владимир Зеленский, доставили вертолеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда". Источники, близкие к окружению ОП, рассказали журналистам, что в пятницу, 19 ноября, Ермак и Зеленский раньше времени закончили работать.

После преждевременного завершения рабочего дня политики направились в государственную резиденцию президента Украины Синегора, которая находится в Карпатах.

Ермаку исполнилось 50 лет. Это знаменательное для него событие глава ОП решил отметить в воскресенье, 28 ноября.

С помощью онлайн радара выяснили, что на прошедших выходных президентский борт не покидал Киев. При этом установили, что 19 ноября чартерный рейс прилетел из Киева в Ивано-Франковск. Журналисты выяснили, что чартер, имеет отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского.

При этом расследователям не удалось подтвердить или опровергнуть нахождение на борту самолета Зеленского и Ермака в тот день.

Позже установили, что 21 ноября, когда Ермак праздновал день рождения, а вся Украина — день Достоинства и Свободы, Зеленский в Киева сначала наградил воинов, а уже через час вертолет ГСЧС взлетел с базы спасателей в Козине и еще через два часа совершил посадку в Ивано-Франковске.

По информации источников журналистов, поздравлять Ермака с днем рождения в Карпаты также прибыл заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров вместе с министром развития общин и территорий Алексей Чернышевым.

Выяснилось, что вертолеты ГСЧС вернулись обратно в Киев только в четыре часа дня в понедельник, 22 ноября. Из этого становится понятно, что президент и руководитель ОП прогуляли половину рабочего дня.

Офис президента уже отреагировал на расследование. У Зеленского отметили, что журналисты слишком поздно направили им запрос на получение информации касательно событий, которые расследовались. Поэтому в ОП считают, что получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос "мог быть направлен чисто формально".

В ОП опровергают информацию о масштабном 4-дневном праздновании дня рождения Ермака, о котором говорится в расследовании.

"Не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с какими-либо бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", — отметили в ОП.

По версии Офиса, в пятницу, 19 ноября, Зеленский работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

В то же время в ОП подтвердили, что Зеленский действительно был на госдаче. У президента считают, что пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента.

В то же время в ОП утверждают, что Ермак отметил день рождения 22 ноября в Киеве с родителями, 23 ноября его поздравили коллеги в Офисе президента.

Напоминаем, СМИ также опубликовали расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Расследователи подробно описали, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала. Хотя ранее Зеленский утверждал, что ничего не знал о ходе спецоперации.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, президент так поступил из-за подписания секретных документов.