Новая "крыша" для Киева. Как Офис президента и Олег Татаров усиливают свое влияние над управлением столицей

Киев для команды Владимира Зеленского всегда был на особом счету. СМИ неоднократно писали о попытках Офиса президента “покорить” столицу. Cудя по всему, это руководству ОП отчасти удалось. И речь идет не о политическом влиянии или административном управлении, а о контроле за теневыми финансовыми потоками и “крышевании” схем по распилу столичного бюджета.

Подготовка почвы

Первый серьезный шаг по вхождению в "киевские схемы" осуществил Андрей Ермак. В ноябре 2019 года, на тот момент еще занимая должность советника президента, Ермак добился, чтобы на пост директора Департамента по благоустройству КГГА был назначен Алексей Кулеба. Назначение человека с нулевым стажем госслужбы на должность директора столичного департамента у многих вызвало недоумение. Более того, репутация Кулебы говорила сама за себя: по данным СМИ, именно Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч грн советнику председателя Дарницкой РГА.

Впрочем, тогда же эксперты писали, что назначение "своего" Кулебы в КГГА ознаменовало возросший аппаратный вес "схемщика" Ермака в Офисе президента.

В феврале 2020 года Ермак возглавил ОП, а в декабре того же года его ставленник Кулеба был повышен до первого заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

СМИ ранее писали, что Ермак закрепился в теме "крышевания" столичных МАФов еще при мэре Киева Леониде Черновецком, поэтому выгоды, которые можно получить, имея своего человека в руководстве КГГА, для него были очевидны.

Впрочем, сам курировать и заниматься "договорняками" глава Офиса президента не мог — слишком публичная должность, которая привлекает пристальное внимание со стороны журналистов и общественности. И с каждым днем количество скандалов вокруг Ермака растет.

Поэтому координатором всех "киевских схем" стал назначенный в августе 2020 года замглавы ОП Олег Татаров. Как известно, в Офисе президента он курирует деятельность правоохранительных органов.

Покорение Киева

Олег Татаров — личность крайне неоднозначная и весьма скандальная. Во времена Януковича он работал в руководстве МВД и активно боролся с Майданом. После победы Революции Достоинства был уволен и занялся юридической практикой. Одним из основных мест его работы стал юридический департамент "Укрбуда".

Именно Татаров защищал в суде руководство "Укрбуда", когда против компании открыли уголовное дело о присвоении более 80 млн грн бюджетных средств при обмене квартир для Нацгвардии.

Однако, несмотря на такое подмоченное реноме, Ермак все же решил взять своим замом Татарова.

Результаты работы Татарова на новой должности не заставили себя долго ждать.

Так, по данным Bihus.Info, вскоре после назначения Татарова замом Ермака, отдельные киевские активы его бывшего работодателя — компании "Укрбуд" и ее экс-президента Максима Микитася — начали переписывать на окружение нового замглавы ОП. А компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета 1,5 гектара земли в Святошинском районе под застройку.

По данным СМИ, именно в те времена, осенью 2020-го, Татаров сблизился еще с одним будущим участником "киевских схем" Владиславам Трубицыным.

Трубицын любит называть себя меценатом и букинистом, однако он также известен перепродажей краденных из музеев и библиотек старинных книг. В Ереване против него было даже открыто дело за разграбление "Национальной библиотеки Армении". В Офисе президента Трубицын искал поддержки, чтобы защитить свой многомиллионный книжный бизнес на Петровке — он всячески пытался заблокировать перенос известного книжного рынка в другую локацию и добился своей цели. Судя по всему, не без прямой помощи Татарова.

После местных выборов, которые прошли в октябре 2020 года, Трубицын стал депутатом Киевсовета от «Слуги народа», получил должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, а также возглавил крупное межфракционное объединение «Успешный Киев». Сегодня его называют главным коммуникатором в горсовете по «киевским схемам».

Все вышеизложенные события произошли в один год – 2020. Так, в феврале 2020 Ермак возглавил ОП, в августе его замом стал Татаров, в октябре в Киевсовет попал Турбицын, а в декабре первым заместителем председателя КГГА назначили Кулебу.

Выражаясь, военным языком, все ключевые «высотки» для выполнения поставленных задач были заняты.

Была еще одна фигура, о которой общественность узнала чуть позже. Для «покорения» столицы новой группе нужен был опытный человек, который хорошо разбирается в киевской специфике, имеет связи и вес.

Ним стал скандальный киевский застройщик, нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. О его связях с ОП в июне 2021 года сообщил бывший народный депутат Александр Черненко.

Информацию о том, что Столар действительно сблизился с Банковой тогда же подтвердил портал ZN.UA.

«Сегодня Ермак делает все, чтобы поставить Столара контролировать киевские потоки. Если глава Офиса президента реализует свой план, то Киев получит нового-старого «смотрящего», который уже имеет опыт столичных «черных схем», дерибана земли и распила бюджета. Чего стоит одна лишь афера «Элита-центр», которая сошла Столару с рук. По информации СМИ, депутат и сегодня контролирует 4 строительные фирмы», - позже напишет Александр Черненко у себя в Facebook.

По данным экс-нардепа, Столар - фигурант расследования Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.

Никакой политики – только бизнес

Даже после беглого анализа прошлой активности всех вышеописанных, сложно подумать, что их объединяют общие политические цели. Зато есть возможности добиваться выполнения поставленных задач. Учитывая уровень влияния участников этого «предприятия», конкурентов в Киеве сегодня у них нет.

Однако скандальных фактов о коррупции и злоупотреблениях становится все больше. И после смены власти, которая рано или поздно произойдет, высокопоставленным чиновникам-коррупционерам с большой долей вероятности придется отвечать перед законом за свои преступления.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua

Фото: Depositphotos