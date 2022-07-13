Мэр Днепра ответил на слова "говорящей ж*пы по имени Арестович" о его причастности к атаке Спартц на Ермака

Мэр Днепра Борис Филатов считает недальновидной реакцию украинских властей на озвучивание депутатом Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, уроженкой Украины Викторией Спартц претензий к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

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"Только что говорящая ж*па ОП по имени Арестович в своем очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и... ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган Солнцем:)" - отметил Филатов.

По словам мэра, Спартц в последнее время очень сильно погружена во внутриукраинские проблемы и лично посещала Донбасс и прифронтовые районы в Запорожской области.

"Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть "на передок" за Запорожье. Сама. Без охраны и сопровождения. Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспаленного разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума", - заявил он.

Как подчеркнул Филатов, хотя Спартц и поддерживает все правые взгляды, свойственные американским республиканцам, из-за чего он с ней "много спорит", она искренне желает помочь стране, где родилась.

"А когда она говорит про наших пацанов, погибших и покалеченных, то в уголках ее стальных глаз выступают слезы. Но вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на ее неудобные вопросы и сделать ее союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории", - добавил градоначальник.

При этом он заявил, что не боится уголовного преследования и угроз из-за своей дружбы с конгрессвумен, намекнув представителям ОП, что виновных в сложившейся ситуации там следует искать в своих рядах.

"Вместо того, чтобы объединять людей и приобретать друзей, мы будем крутить всем дули, обиженно дуть губы и искать везде виноватых. Кроме себя. И назначать виноватых. И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки. Ну или угрожать мне уголовными делами за нашу с ней дружбу. Ну ок, вперед. Я вас не боюсь", - подчеркнул он.

Отметим, что ранее в среду советник главы ОП Алексей Арестович в ходе видеообщения с эмигрировавшей из России оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной заявил, что Спартц в Украине "спели комические куплеты", чтобы натравить ее на "удобных для атак" представителей Офис президента, но не лично на Владимира Зеленского.

"Я склонен отнести это даже не к внутриполитической борьбе американцев между собой, а к тому, что пани Виктории люди, которые пытаются здесь заниматься внутриполитической борьбой, просто надавили на сентиментальную жилку... Ее постоянно накачивали: я знаю, с кем она встречалась в Украине, и знаю кто накачивал. Это мэр Днепра Филатов и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий", - сказал представитель ОП.

Напомним, что 8 июля Спартц, которая до 2000 года жила в Украине и имела фамилию Кульгейко, направила письмо американскому президенту Джозефу Байдену с просьбой сообщить о процедурах надзора, которые осуществляются в отношении Ермака.

9 июля она конкретизировала претензии к главе ОП, напомнив о ряде обвинений, звучавших ранее от ряда прозападных политических деятелей, в том числе о якобы утечке из ОП информации о спецоперации по поимке "вагнеровцев" и деятельности заместителя Ермака Олега Татарова, в том числе по блокированию назначения антикоррупционного прокурора.

Кроме того, она обвинила Ермака в плохом руководстве переговорами с Россией перед войной; заверении украинского руководства, что в феврале нападения со стороны РФ не будет и даже обеспечении пропуска российских войск из оккупированного Крыма в Херсонскую область и действиях, приведших к блокировке бойцов батальона "Азов" (политической частью этого движения и является "Нацкорпус") на заводе "Азовсталь" в Мариуполе; а также в затягивании срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины.

В Министерстве иностранных дел назвали такую деятельность конгрессвумен провокацией и "нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией". В ведомстве считают, что Спартц занимается "подрывом механизмов предоставления США военной помощи для Украины" через бюрократизацию этого процесса, которая будет "способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков, на что только и рассчитывают в Кремле".

С критикой Спартц выступили и другие представители властей, включая министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук, заявившая, что запрос конгрессвумен к Байдену "легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца". В Офисе же президента американского депутата призвали обнародовать доказательства обвинений в адрес Ермака, если таковые у нее имеются.