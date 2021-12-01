Ермак рассказал о полетах на вертолетах ГСЧС и почему сорвалась спецоперация по "вагнеровцам"

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал большее интервью изданию "РБК-Украина". Delo.ua выбрало из него самое важное и интересное.

О спецоперации по "вагнеровцам": Ей на самом деле занимались не украинские спецслужбы. Украина даже не имела необходимых документов, чтобы забрать преступников из Беларуси, когда нелегитимный президент страны Александр Лукашенко сделал такое предложение. Поэтому вся эта история придумана на ровном месте, и мы не виноваты в ее срыве.

О Бурбе: Я не знаю, почему экс-глава ГУР занял такую позицию, зачем он сейчас рассказывает вещи, которые являются государственной тайной либо не соответствуют действительности. Но это абсолютно неправильная позиция.

О ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера": Я стараюсь сохранять свою нервную систему и не смотрю пятничные эфиры.

Как отпраздновал день рождения: Я не люблю дни рождения в принципе. В этом году в свой день рождения я встал в 5 утра. Никаких гостей, никаких празднеств не было. В понедельник вечером в 22 часа я сумел добраться до родителей, которые очень меня ждали. Два часа посидел и поговорил с ними, потому что я не часто их вижу. И на следующий день во вторник в обед меня просто поздравили сотрудники.

О вертолетах ГСЧС: Вся эта история придумана на ровном месте. Вся техника использовалась исключительно в рамках закона.

О государственном перевороте: У президента были серьезные основания для таких заявлений. Правоохранительные органы вместе с международными партнерами их изучают. А расследовать есть что.

Об олигархах: Даже очень богатый человек вполне может не быть олигархом. После того, как закон об олигархах вступит в силу, на Украину перестанут вешать ярлык, что у нас олигархи правят страной.

О реформах: Украина — рекордсмен по реформам. Никто с этим уже не спорит.

Об Ахметове: Мне неприятны те потоки грязи, которые льются на нас. Украина не будет торговаться с теми, кто снова хочет урвать кусок пожирнее, кто привык грабить и зарабатывать даже на войне.

О США: У нас с американцами есть контакт на высоком уровне. Сейчас ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого президент США поговорит с Зеленским.

О лицензиях на недропользование: Будем жестко контролировать то, что выдано или не выдано, над законностью и так далее. Привлечем инвесторов, чтобы они превратили эту сферу экономики в золотую жилу.

Об экс-спикере ВРУ Разумкове: Наши пути разошлись. Он появился в политике только благодаря Зеленскому.

О бывшем министре экономике Алексее Любченко: Он сам решил уволиться, а у меня забрали Юлию Свириденко. Я сопротивлялся, когда ее забирали.

О переговорах с Россией по Донбассу: Они зашли в тупик.

О Минских договоренностях: Мы из них не выходим. Они являются единственной базой для переговоров.

О вторжении России в Украину: Риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет.

Об энергетическом кризисе: Я вел переговоры о поставках угля из Америки.

О пятом президенте Петре Порошенко: Критикует то, что сам принимал.

О Зеленском: Он очень скромный человек. Не летает частными самолетами, пользуется только государственными.

О себе: Понимаю, почему Ермак постоянно в эпицентре скандалов.