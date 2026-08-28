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Критическая ситуация на Днестре: Украина и Молдова согласовали экстренные меры

Днестр
Бассейн Днестра переживает один из самых сложных периодов маловодия / Depositphotos

Украина и Молдова согласовали решение снизить сброс воды с Днестровского комплексного гидроузла на фоне критически низкого уровня водности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Соответствующая договоренность была достигнута во время шестого внеочередного заседания Совместной Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр. Страны совместно прорабатывают альтернативные технические решения по обеспечению населения и инфраструктуры водой в условиях длительного беспрецедентного маловодия.

Рекордные показатели и угрозы для водохранилища

В настоящее время бассейн Днестра переживает один из самых сложных периодов маловодия за все время наблюдений.

Согласно данным мониторинга, средний расход воды за август в створе Залещики упал примерно до 35 м³/с, что является самым низким среднемесячным показателем за историю измерений.

Ситуация на самом Днестровском водохранилище остается критической. Специалисты предостерегают: если уровень воды упадет до отметки 110,0 метров по Балтийской системе высот, гарантированная техническая возможность производить сброс воды с водохранилища прекратится.

Чтобы минимизировать последствия засухи, Госводагентство уже ввело ограничение водопользования для 126 предприятий и организаций в бассейне Днестра.

Кроме того, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, посвященное предотвращению последствий маловодия.

Напомним, ранее приток воды в Днестр уже упал до самого низкого уровня за весь период наблюдений с 1895 года. Из-за маловодия сброс с водохранилища пришлось сократить до 85 куб. м/с – ниже нормативного санитарного уровня.

Автор:
Татьяна Бессараб

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