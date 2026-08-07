Исторический минимум за 130 лет: приток воды в Днестр упал до рекордно низких отметок

На Днестре зафиксирован самый низкий приток воды за весь период наблюдений с 1895 года. Из-за длительного дефицита осадков сброс воды из водохранилища пришлось уменьшить до 85 м³/с, что ниже нормативного санитарного уровня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

С 2010 года река Днестр находится в зоне длительного маловодия, однако в 2026 году текущий приток стал самым низким за все время измерений. По прогнозам специалистов, среднегодовой приток воды в этом году ожидается на уровне всего 104 м3/с.

Главная причина такой ситуации – длительный дефицит атмосферных осадков в бассейне реки в течение весны и лета.

Изменение режима работы гидроузла

Из-за нехватки ресурса по решению Государственной межведомственной комиссии по водохранилищу совершают попуски объемом 85 м³/с. В нормальных условиях минимальный санитарный попуск для поддержания экосистемы реки должен составлять не менее 100 м³/с.

"Режим работы Днестровского гидроузла определяется с учетом фактического притока и решений государственной межведомственной комиссии", - Богдан Сухецкий, генеральный директор Укргидроэнерго.

Руководитель предприятия также подчеркнул, что гидроэлектростанции не являются причиной засухи, поскольку они работают исключительно с тем объемом воды, который поступает в водохранилище естественным путем. По его словам, главной задачей сейчас является экономное использование имеющегося ресурса для обеспечения потребностей населения, экосистемы и других водопользователей.

Напомним, Украина и Молдова начали совместный проект по трансграничному управлению водными ресурсами реки Днестр. Целью инициативы является обеспечение безопасности водоснабжения для 8 миллионов жителей региона, а также адаптация экосистемы к климатическим изменениям.