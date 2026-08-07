Історичний мінімум за 130 років: приплив води до Дністра впав до рекордно низьких позначок

На Дністрі зафіксовано найнижчий приплив води за весь період спостережень із 1895 року. Через тривалий дефіцит опадів скид води з водосховища довелося зменшити до 85 м³/с, що нижче за нормативний санітарний рівень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Із 2010 року річка Дністер перебуває в зоні тривалого маловоддя, однак у 2026 році поточний приток став найнижчим за весь час вимірювань. За прогнозами фахівців, середньорічний приток води в цьому році очікується на рівні лише 104 м³/с.

Головна причина такої ситуації — тривалий дефіцит атмосферних опадів у басейні річки протягом весни та літа.

Зміна режиму роботи гідровузла

Через брак ресурсу за рішенням Державної міжвідомчої комісії з водосховища здійснюють попуски обсягом 85 м³/с. За нормальних умов мінімальний санітарний попуск для підтримання екосистеми річки має становити щонайменше 100 м³/с.

"Режим роботи Дністровського гідровузла визначається з урахуванням фактичного припливу та рішень державної міжвідомчої комісії", — Богдан Сухецький, генеральний директор Укргідроенерго.

Керівник підприємства також підкреслив, що гідроелектростанції не є причиною засухи, оскільки вони працюють виключно з тим обсягом води, який надходить до водосховища природним шляхом. За його словами, головним завданням наразі є ощадливе використання наявного ресурсу для забезпечення потреб населення, екосистеми та інших водокористувачів.

Нагадаємо, Україна та Молдова розпочали спільний проєкт із транскордонного управління водними ресурсами річки Дністер. Метою ініціативи є забезпечення безпеки водопостачання для 8 мільйонів мешканців регіону, а також адаптація екосистеми до кліматичних змін.