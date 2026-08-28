Бізнес просить уряд знизити орендну плату для портових операторів Одещини

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів та профільних відомств із пропозицією відновити пільговий механізм нарахування та сплати орендної плати за використання державної інфраструктури в портах Великої Одеси на період їх блокування через ворожі атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

У бізнес-спільноті наголошують, що через безпекові ризики кількість суднозаходів суттєво скоротилася. Водночас портові оператори змушені витрачати значні ресурси на утримання трудових колективів, об'єктів інфраструктури та спецтехніки. Нинішні обсяги перевалки вантажів не покривають цих фінансових витрат.

У зв’язку з цим ЄБА просить внести відповідні зміни до постанови Кабміну №634. Асоціація нагадує, що подібні пільги діли у 2022–2023 роках — тоді операторів повністю звільняли від орендної плати за майно, яке фактично не використовувалося, на підставі довідок балансоутримувачів та рішень орендодавця.

Після часткового відновлення роботи портів Одеси, Чорноморська та Південного в межах Українського коридору застосування пільг для них було припинено. Натомість звільнення від оренди зберегли для портів Миколаєва, Ольвії та Білгород-Дністровського, які залишаються заблокованими.

В асоціації переконані, що повернення пільгового механізму зменшить фінансовий тиск на компанії та дозволить їм зберегти готовність інфраструктури до повноцінної роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.