Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,13

51,95

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес просить уряд знизити орендну плату для портових операторів Одещини

порт
Бізнес просить уряд знизити орендну плату для портових операторів Одещини / Depositphotos

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів та профільних відомств із пропозицією відновити пільговий механізм нарахування та сплати орендної плати за використання державної інфраструктури в портах Великої Одеси на період їх блокування через ворожі атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

У бізнес-спільноті наголошують, що через безпекові ризики кількість суднозаходів суттєво скоротилася. Водночас портові оператори змушені витрачати значні ресурси на утримання трудових колективів, об'єктів інфраструктури та спецтехніки. Нинішні обсяги перевалки вантажів не покривають цих фінансових витрат.

У зв’язку з цим ЄБА просить внести відповідні зміни до постанови Кабміну №634. Асоціація нагадує, що подібні пільги діли у 2022–2023 роках — тоді операторів повністю звільняли від орендної плати за майно, яке фактично не використовувалося, на підставі довідок балансоутримувачів та рішень орендодавця.

Після часткового відновлення роботи портів Одеси, Чорноморська та Південного в межах Українського коридору застосування пільг для них було припинено. Натомість звільнення від оренди зберегли для портів Миколаєва, Ольвії та Білгород-Дністровського, які залишаються заблокованими.

В асоціації переконані, що повернення пільгового механізму зменшить фінансовий тиск на компанії та дозволить їм зберегти готовність інфраструктури до повноцінної роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності