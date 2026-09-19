У Німеччині знову заговорили про російський газ: можуть спробувати повернути

Керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та економічний радник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв готують на 2027 рік зустріч, на якій планують обговорити відновлення постачання російського газу до Німеччини. Серед можливих тем — повернення до роботи газопроводів "Північний потік".

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Переговори можуть відбутися вже у березні 2027 року. За даними Reuters, у них можуть взяти участь керівник російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв та співголови AfD Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла. Вайдель і Хрупалла залишаються співголовами партії після переобрання у липні 2026 року.

За словами одного зі співрозмовників агентства, зустріч планують проводити лише у разі попереднього узгодження мирних рамок між Україною та Росією. Серед можливих майданчиків називають Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Індію.

Організатори також розраховують на участь представників США. Водночас високопосадовець США повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер не були поінформовані про запропоновану зустріч та не отримували запрошень.

Можуть обговорити "Північний потік"

Однією з тем потенційних переговорів може стати можливість відновлення російських газопроводів "Північний потік".

До повномасштабного вторгнення Росія забезпечувала понад половину імпорту природного газу Німеччини та більш як третину імпорту сирої нафти. Після 2022 року країна різко скоротила залежність від російських енергоносіїв.

AfD виступає за повернення російських нафти та газу, пов'язуючи дешевші енергоресурси з можливістю підтримати німецьку промисловість. У червні Аліса Вайдель публічно закликала припинити бойкот російських енергоносіїв.

Водночас AfD наразі не входить до федерального уряду, тому сама партія не може ухвалити рішення про відновлення поставок. Чинним федеральним канцлером Німеччини є Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, 7 вересня Dilo аналізувало, чи може посилення AfD сприяти поверненню "Газпрому" до Європи. Тоді йшлося, зокрема, про позицію партії щодо відновлення російських газових поставок і "Північного потоку".

Чи зможе "Газпром" повернутись до ЄС

Опитані Dilo.ua експерти сходяться в головному: земельна перемога не зможе відновити позиції "Газпрому" в ЄС.

"Подібні рішення можуть ініціюватися тільки на федеральному рівні, а ухвалюються на рівні всього Європейського Союзу. Хоча звичайно, перемога такої політичної сили — це тривожний дзвіночок", — зауважує директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович.

Він пояснює, що ринок уже структурно перебудувався: формального імпорту з РФ немає, але російські молекули потрапляють на німецький ринок кружними шляхами — скраплений газ приходить, наприклад, до Бельгії чи Франції, "втрачає російський паспорт" і реалізується трейдерами на спільному ринку.

За його оцінкою, навіть гіпотетична перемога AfD на федеральних виборах 2029 року не дасть механізму перезапуску: до того часу спрацюють контрактні дедлайни, ринок остаточно адаптується, а загальноєвропейські санкції вже працюватимуть — і постане питання, як їх узагалі скасовувати.

Саме тут лежить головний бар'єр. У липні 2026 року ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій, який містить пряму заборону на операції з газопроводами "Північний потік". Скасувати такі санкції можна лише одностайним рішенням усіх 27 держав — будь-яка з них здатна заблокувати цей крок так само, як окремі країни роками блокують ухвалення нових обмежень. Показово, що й сам 18-й пакет вдалося узгодити лише після того, як Словаччина зняла вето в обмін на газові гарантії Єврокомісії.

Таким чином "Північні потоки" не повернуться навіть за федеральної перемоги AfD: три з чотирьох ниток фізично знищені, самі труби під прямими санкціями ЄС, український транзит зупинено, а ринок перебудувався так, що старої моделі більше немає куди повертатися.

Однак перемога AfD є важливим маркером, який вимірює температуру німецького суспільства. І небезпека для України тут може лежати в повільній ерозії політичної підтримки. І саме з цим Києву доведеться рахуватися.

Зауважимо, у липні акції російського "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімальні значення за 20 років історії торгів.