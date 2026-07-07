Суд відмовив "Газпрому" у стягненні 580 млн євро зі страховиків за підрив "Північного потоку"

Високий суд Англії та Уельсу відмовив компанії Nord Stream AG, яка належить російському "Газпрому", у стягненні 580 мільйонів євро зі страхових компаній за підрив газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року. Позов було подано до Lloyd's Insurance Company та Arch Insurance, які представляють консорціум страховиків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення суду.

Оператор вимагав компенсувати збитки від руйнування інфраструктурного об'єкта, проте суд повністю відхилив ці вимоги. За оцінками експертів, таке рішення дозволило страховикам уникнути однієї з найбільших виплат в історії за руйнування промислової інфраструктури.

Версії вибуху та зв'язок із війною

Суд дійшов висновку, що знищення магістралей було безпосередньо пов'язане з війною Росії проти України, тому інцидент підпадає під стандартне для страхових полісів виключення щодо воєнних дій. Суддя Клер Моулдер зазначила, що для розв'язання цього цивільного спору встановлення конкретного організатора чи виконавця диверсії не має вирішального значення. За її словами, у будь-кому випадку саме війна була значущою причиною дій зловмисників.

У судовому документі розглянули можливі версії:

Російський слід: метою Москви могло бути бажання здійснити тиск на Німеччину та Євросоюз, покарати їх за зміну політики та вплинути на рівень підтримки Києва.

Український або проукраїнський слід: метою могло бути скорочення російських експортних доходів та послаблення економіки агресора.

Американський слід: гіпотетична причетність США у будь-якому разі також була б прямо пов'язана з російсько-українською війною.

Суддя наголосила, що відсутність офіційного визнання відповідальності з боку будь-якої держави не заважає висновку про причинно-наслідковий зв'язок між війною та атакою.

Технічні деталі підриву

Міжнародні експерти обох сторін погодилися щодо технічного характеру пошкоджень. Для знищення труб застосували спрямовані заряди на основі гексогену, які вивели з ладу три з чотирьох ниток обох газопроводів.

Версію Nord Stream AG про те, що четверта нитка зазнала випадкової вм'ятини від падіння якоря, суд визнав непереконливою і погодився з аргументами страховиків: це пошкодження є результатом того самого вибуху.

Варто додати, що на початку липня Генеральна прокуратура Німеччини висунула перше офіційне звинувачення у цій справі. За версією німецького слідства, координатором операції виступав громадянин України Сергій Кузнецов, а загалом у диверсії брали участь ще шість українських громадян, серед яких були професійні водолази та фахівці з вибухівки.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росію теракту.

Крім того, вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу, адже в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.

Поліція Швеції підтвердила, що газопроводи "Північний потік" були пошкоджені внаслідок вибухів. Підозри у грубому саботажі на пошкоджених газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі посилилися після розслідування місця злочину шведськими правоохоронцями.

