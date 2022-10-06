Поліція Швеції підтвердила, що газопроводи "Північний потік" були пошкоджені внаслідок вибухів

Підозри у грубому саботажі на пошкоджених газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі посилилися після розслідування місця злочину поліцією Швеції.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що влада Швеції та Данії розслідують чотири витоки з російських труб, які були виявлені минулого тижня у Балтійському морі у виключних економічних зонах Швеції та Данії.

"Біля Північного потоку 1 і 2, у межах шведської економічної зони, сталися вибухи, що призвело до значного пошкодження газопроводів", – йдеться в оприлюдненій 6 жовтня заяві шведської поліції.

Повідомляється також, що під час проведення слідчих дій на місці злочину були вилучені деякі матеріали, а прокуратура дозволила зняти огорожу місця.

"Продовження розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин", - повідомили шведські правоохоронці.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росію теракту.

Крім того, вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу, адже в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.