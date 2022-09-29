Аварія на "Північному потоці" загрожує екологічною катастрофою

Внаслідок витоків газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу.

За оцінками Німеччини, в результаті викидів в атмосферу потрапило близько 300 000 тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.

Така кількість газу у наступні 20 років матиме вплив на екологію так само, як і щорічні викиди приблизно 5,48 мільйона автомобілів у США.

Як повідомляє німецьке видання Bild, природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe закликала операторів газопроводів негайно відкачати решту газу з усіх ліній у Балтійському морі.

"Виток – це подія неймовірних масштабів", – заявив керуючий директор організації Саша Мюллер-Креннер, додавши, що клімату "вже завдано непомірної шкоди".

Bild зазначає, що таких аварій на газопроводах в історії людства ще не було.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.