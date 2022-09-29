Авария на "Северном потоке" угрожает экологической катастрофой

В результате утечек газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что образовавшаяся на месте взрыва газопровода "Северный поток" водоворот бурлящей воды диаметром 700 метров может свидетельствовать об экологической катастрофе.

По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 000 тонн метана, являющегося одним из самых мощных парниковых газов.

Такое количество газа в последующие 20 лет повлияет на экологию так же, как и ежегодные выбросы примерно 5,48 миллиона автомобилей в США.

Как сообщает немецкое издание Bild, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe призвала операторов газопроводов немедленно откачать оставшийся газ со всех линий в Балтийском море.

"Утечка – это событие невероятных масштабов", – заявил управляющий директор организации Саша Мюллер-Креннер, добавив, что климату "уже нанесен непомерный ущерб".

Bild отмечает, что подобных аварий на газопроводах в истории человечества еще не было.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий.