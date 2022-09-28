В Германии предположили, что трубы "Северных потоков" останутся непригодными навсегда - СМИ

Немецкие органы безопасности предполагают, что три трубы балтийского газопровода Nord Stream 1 и 2 навсегда останутся непригодными для использования после предполагаемой диверсии. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве.

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По их словам, если их быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.

Органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают, что газопроводы повреждены в результате акта диверсии. Есть мнение, что это могла сделать российская сторона, но мотив остается непонятным.

Одна из теорий состоит в том, что водолазы, возможно, заложили взрывчатку в две трубы Nord Stream 1 и одну из двух труб Nord Stream 2, которую не вводили в эксплуатацию.

Сейчас BND оценивает спутниковые изображения перемещений кораблей в преддверии взрывов.

Напомним, "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не был запущен в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимости ДНР и ЛНР".

Что касается "Северного потока - 1", то, как уверен Киев, Россия использовала трубопровод как оружие, в частности, пыталась найти повод для его остановки, чтобы резко уменьшить поставки газа в ЕС.

Так, сначала "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" из-за якобы "планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате". Однако впоследствии Россия продолжила остановку газопровода из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.