В ЕС назвали утечки на газопроводах "Северный поток" результатом умышленных действий

Вся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий.

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Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля по поводу инцидента на газопроводах, обнародованном на сайте Европейского Совета.

"Европейский Союз глубоко озабочен повреждением трубопроводов "Северный поток 1 и 2", что привело к утечке газа в международных водах Балтийского моря", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности и окружающей среды являются первоочередными.

"Эти случаи не совпадение и касаются всех нас", - отметил Боррель.

По его словам, вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что эти утечки являются результатом умышленных действий.

"Мы будем поддерживать любое расследование, направленное на получение полной ясности относительно того, что произошло и почему, и будем принимать дальнейшие меры для повышения нашей устойчивости в энергетической безопасности", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что любое умышленное нарушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и получит решительный общий ответ от стран ЕС.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.

Напомним, что вечером 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о "падении давления на обеих нитях газопровода", причины чего выясняются. По данным властей Дании, это произошло в ее исключительной экономической зоне к северо-востоку от острова Борнхольм.

Перед этим стало известно об аналогичном событии на трубопроводе "Северный поток-2", также в датской СЭЗ, но юго-восточнее Борнхольма. В обоих случаях установлена охранная зона радиусом 5 морских миль, в которую советуют не заходить судам

Напомним, что "Северный поток-2" было достроено в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не было запущено в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимость ДНР и ЛНР". В свою очередь США ввели санкции против швейцарской компании-оператора Nord Stream 2, из-за чего та объявила о банкротстве. Обе нити трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.

В свою очередь первый из "Северных потоков" пока также не работает: Россия остановила прокачку топлива, мотивируя это необходимостью ремонта из-за обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.