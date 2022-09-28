В ЄС назвали витоки на газопроводах "Північний потік" результатом навмисних дій

Уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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Про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля з приводу інциденту на газопроводах, що оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"Європейський Союз глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік 1 і 2", що призвело до витоків газу у міжнародних водах Балтійського моря", - зазначив Боррель.

Він підкреслив, що питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими.

"Ці випадки не є збігом і стосуються всіх нас", - зазначив Боррель.

За його словами, уся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій.

"Ми підтримуватимемо будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності щодо того, що сталося і чому, і вживатимемо подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці", - зауважив Боррель.

Він наголосив, що будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і отримає рішучу спільну відповідь від країн ЕС.

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росію теракту.

Нагадаємо, що ввечері 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про "падіння тиску на обох нитках газопроводу", причини чого з'ясовуються. За даними влади Данії, це сталося у її виключній економічній зоні на північний схід від острову Борнхольм.

Перед цим стало відомо про аналогічну подію на трубопроводі "Північний потік-2", також у данській ВЕЗ, але на південний схід від Борнхольму. В обох випадках встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам

Нагадаємо, що "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР". У свою чергу США ввели санкції проти швейцарської компанії-оператора Nord Stream 2, через що та оголосила про банкрутство. При цьому обидві нитки трубопроводу були заповнені газом та підготовлені до роботи.

В свою чергу, перший з "Північних потіків" наразі також не працює: Росія зупинила прокачку палива, мотивуючи це необхіністю ремонту через виявлення витоку масла на газоперекачувальному агрегаті компресорній станції "Портова" в Ленінградській області.