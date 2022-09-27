В ОП назвали масштабний витік газу з "Північного потоку" терактом Росії проти ЄС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росію теракту. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі", - заявив представник ОП.

Нагадаємо, що ввечері 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про "падіння тиску на обох нитках газопроводу", причини чого з'ясовуються. За даними влади Данії, це сталося у її виключній економічній зоні на північний схід від острову Борнхольм.

Перед цим стало відомо про аналогічну подію на трубопроводі "Північний потік-2", також у данській ВЕЗ, але на південний схід від Борнхольму. В обох випадках встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР". У свою чергу США ввели санкції проти швейцарської компанії-оператора Nord Stream 2, через що та оголосила про банкрутство. При цьому обидві нитки трубопроводу були заповнені газом та підготовлені до роботи.

В свою чергу, перший з "Північних потіків" наразі також не працює: Росія зупинила прокачку палива, мотивуючи це необхіністю ремонту через виявлення витоку масла на газоперекачувальному агрегаті компресорній станції "Портова" в Ленінградській області.