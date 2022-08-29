Чехія отримає від Німеччини нові танки замість поставлених Україні радянських Т-72.

Чехія домовилася з Німеччиною щодо отримання в обмін на поставлені Україні радянські танки партії нових німецьких основних бойових танків Leopard. Як передає Frankfurter Allgemeine Zeitung, це стало підсумком візиту до Праги німецького канцлера Олафа Шольца.

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Наголошується, що чеські збройні сили отримають 14 танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel в обмін на те, що Прага кілька місяців тому поставила Україні десятки танків Т-72.

За словами чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, на додачу до цих танків, подарованих Німеччиною, його країна також хоче купити до 50 танків останньої моделі Leopard 2A7.

"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися про передачу Німеччиною 14 танків Leopard Чеській Республіці в обмін на військову техніку, яку ми вже надали Україні. Ми завершили те, що почали на травневій зустрічі в Берліні. Перші танки надійдуть наприкінці цього року. Це великий конкретний крок у військовій співпраці", - цитує прем'єра прес-служба уряду Чехії.

Чехія отримає з Німеччини таку ж кількість танків, як і Словаччина, яка минулого тижня домовилася з німецьким Міноборони про постачання 15 танків Leopard 2A4 зі складів німецької оборонної промисловості. На відміну від Чехії, Словаччина збереже свої радянські танки Т-72 і натомість поставить Україні 30 бойових машин піхоти BVP1.