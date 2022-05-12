Чехія може передати Україні свої танки в обмін на нові німецькі

Чехія веде переговори з Німеччиною щодо постачання танків, які дозволять Чехії відправити більше своїх радянських танків в Україну. Про це пише Reuters із посиланням на міністра оборони Чехії Яну Чернохову.

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Видання повідомляє, що Чехія може отримати танки Leopard із Німеччини, але, ймовірно, не в найсучаснішому варіанті. Чорнохова в ефірі чеського телебачення сказала, що німецькі танки можуть бути "десь посередині" між старими версіями Leopard 1 та новішими версіями Leopard 2.

Чехи мають 30 модернізованих танків T-72M4CZ, закріплених за танковою частиною, та ще кілька десятків на зберіганні, які не пройшли модернізацію.

Країна вже відправила в Україну частину своїх немодернізованих танків після того, як 24 лютого розпочалося вторгнення Росії. Чехи також відправили в Україну багато важкої техніки з армійських складів та складів приватних збройових компаній, включаючи артилерію, бойові машини, зенітне обладнання та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, у 2022-му. 2023 року.