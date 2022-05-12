Чехия может передать Украине свои танки в обмен на новые немецкие

Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков, которые позволят Чехии отправить больше своих советских танков в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.

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Издание сообщает, что Чехия может получить танки Leopard из Германии, но, вероятно, не в самом современном варианте. Чернохова в эфире чешского телевидения сказала, что немецкие танки могут быть "где-то посередине" между старыми версиями Leopard 1 и более новыми версиями Leopard 2.

Чехи имеют 30 модернизированных танков T-72M4CZ, закрепленных за танковой частью, и еще несколько десятков на хранении, не прошедших модернизацию.

Страна уже отправила в Украину часть своих немодернизированных танков после того, как 24 февраля началось вторжение России. Чехи также отправили в Украину много тяжелой техники с армейских складов и складов частных оружейных компаний, включая артиллерию, боевые машины, зенитное оборудование и реактивные системы залпового огня.

Напомним, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.