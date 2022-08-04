Північна Македонія слідом за танками передала Україні бойові літаки, куплені в неї ж - ЗМІ

Один двомісний і три одномісні штурмові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час збройного конфлікту в 2001 році, днями були пожертвовані Україні ж, повідомляє МКД.мк. Видання зазначає, що звернулося по коментар до місцевого Міністерства оборони, де не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що ці літаки призначалися для безпосередньої підтримки піхоти, і в ході конфлікту з албанськими повстанцями Визвольної національної армії здійснили кілька бойових вильотів на підтримку наземних дій сил безпеки Македонії.

Однак після того, як Міноборони у 2003 році заявило, що потреби у бойових літаках у Збройних силах країни більше немає, вони були законсервовані.

У 2004 році Македонія планувала продати ці літаки, але так і не зробила цього. В 2011 році Міноборони знову почало замислюватися про модернізацію штурмовиків вже за стандартами НАТО, хоча і ця ідея провалилася.

ЗМІ також нагадує, що у червні македонська партія "Ліві" (що виступає, зокрема, з антиНАТОвських та євроскептичних позицій) заявила, що дізналася від своїх джерел в армії, що Су-25 проходять перевірку та ремонт на військовому аеродромі, готуючись до передачі в Україну та подальшому застосування у війні з Росією.

"А що додатково турбує нашу громадськість, то це знаки відмінності нацистського батальйону "Азов", які можна побачити на формі, яку носять співробітники, які займаються підготовкою літаків", - заявляли у політсилі.

Зазначимо також, що днями після появи у ЗМІ фотографій перевезення Північною Македонією танків на відповідних вантажівках, Міноборони країни було змушене визнати, що це озброєння, яке передається в дар Україні через заплановане розформування танкового батальйону македонської армії.

У відомстві заявили, що йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через кілька років стануть просто неконкурентоспроможними та несумісними із запитами країни.