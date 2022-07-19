ЄС розпочав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії

У Брюсселі 19 липня відбулися міжурядові конференції на рівні міністрів щодо приєднання до Європейського союзу Албанії та Північної Македонії, повідомляється на сайті Ради ЄС.

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Делегацію ЄС очолював міністр закордонних справ Чехії, що головує в союзі, Ян Ліпавський, Європейську комісію представляв комісар з питань добросусідства та розширення Олівер Вархеї, а делегації країн-кандидатів очолювали прем'єр-міністри Еді Рама та Дімітар Ковачевський.

Голова Європейської ради, яка ще в березні 2020 року схвалила перехід до стадії переговорів з цими країнами про членство, Шарль Мішель привітав їхню владу та громадян з довгоочікуваним досягненням.

"Я розумію, що шлях до цієї точки був довгим і важким. Як я бачив особисто, дебати були особливо інтенсивними у Північній Македонії, але зрештою призвели до позитивного голосування в національному парламенті, Собранії. Македонці, сьогодні ваша країна робить перший ключовий крок на шляху переговорів з ЄС. Як я сказав у Скоп'є кілька днів тому, Північна Македонія може розраховувати на мою повну підтримку на цьому шляху", - зазначив він.

За словами Мішеля, країна провела важливі реформи, і він упевнений, що македонці віддані спільному майбутньому з ЄС. Також він висловив радість щодо початку переговорів із сусідньою Албанією.

"Албанія наполегливо працювала, щоб забезпечити результати реформ і досягти успіху в усіх сферах, визначених Радою. Сьогодні історичний день і час відсвяткувати те, що було досягнуто, але також і час поглянути на майбутні виклики з чіткою метою: без зволікань просуватися шляхом ЄС", – додав глава Євросоюзу.

Україна також привітала початок ЄС переговорів з Албанією та Північною Македонією, про що написав у своєму Twitter український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вітаю рішення розпочати переговори про приєднання до ЄС Албанії та Північної Македонії. Історичні та справді заслужені, дорогі колеги Ольта Джачка та Буяр Османі. ЄС ще раз доводить, що у нього є м'язи, щоб вести за собою, створювати нові можливості та формувати майбутнє Європи ", - Заявив він.

Нагадаємо, що Македонія подала заявку на вступ до ЄС ще 2004 року, отримавши статус кандидата вже 2005-го. Албанія ж заявку подала 2009 року, ставши офіційним кандидатом лише 2014-го. Два місяці тому, 19 травня, Європейський парламент закликав до початку переговорів із ними про членство.

Україна вирішила подати заявку на членство в Євросоюзі 28 лютого 2022 року, на п'ятий день після повномасштабного російського вторгнення. Пізніше з аналогічними ініціативами виступили Молдова та Грузія.

23 червня Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, а ось у наданні такого статусу Грузії без виконання будь-яких попередніх умов – відмовила.

Зазначимо, що на сьогодні статус країн у процесі переговорів щодо вступу до ЄС мають також Чорногорія (з 2012 року) та Сербія (з 2014 року). Туреччина як країна-кандидат вела переговори з 2005 року, проте сьогодні вони заморожені.