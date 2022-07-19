ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

В Брюсселе 19 июля прошли межправительственные конференции на уровне министров по присоединению к Европейскому союзу Албании и Северной Македонии, сообщается на сайте Совета ЕС.

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Делегацию ЕС возглавлял министр иностранных дел председательствующей в союзе Чехии Ян Липавский, Европейскую комиссию представлял комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи, а делегации стран-кандидатов возглавляли премьер-министры Эди Рама и Димитар Ковачевский.

Председатель Европейского совета, еще в марте 2020 года одобрившего переход к стадии переговоров с этими странами о членстве, Шарль Мишель поздравил их власти и граждан с долгожданным достижением.

"Я понимаю, что путь к этой точке был долгим и трудным. Как я видел лично, дебаты были особенно интенсивными в Северной Македонии, но в конечном итоге привели к положительному голосованию в национальном парламенте, Собрании. Македонцы, сегодня ваша страна делает первый ключевой шаг на пути переговоров с ЕС. Как я сказал в Скопье несколько дней назад, Северная Македония может рассчитывать на мою полную поддержку на этом пути", - отметил он.

По словам Мишеля, страна провела важные реформы, и он уверен, что македонцы привержены общему будущему с ЕС. Также он выразил радость по поводу начала переговоров с соседней Албанией.

"Албания упорно трудилась, чтобы обеспечить результаты реформ и добиться успеха во всех областях, определенных Советом. Сегодня исторический день и время отпраздновать то, что было достигнуто, но также и время взглянуть на предстоящие вызовы с четкой целью: безотлагательно продвигаться по пути ЕС", - добавил глава Евросоюза.

В свою очередь, Украина также поприветствовала начало ЕС переговоров с Албанией и Северной Македонией, о чем написал в своем Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Приветствую решение начать переговоры о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Исторические и действительно заслуженные, дорогие коллеги Ольта Джачка и Буяр Османи. ЕС еще раз доказывает, что у него есть мускулы, чтобы вести за собой, создавать новые возможности и формировать будущее Европы", - заявил он.

Напомним, что Македония подала заявку на вступление в ЕС еще в 2004 году, получив статус кандидата уже в 2005. Албания же заявку подала в 2009 году, став официальным кандидатом лишь в 2014-м. Два месяца назад, 19 мая, Европейский парламент призвал к началу переговоров с ними о членстве.

Украина же решила подать заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля 2022 года, на пятый день после полномасштабного российского вторжения. Позже с аналогичными инициативами выступили Молдова и Грузия.

23 июня Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а вот в предоставлении такого статуса Грузии без выполнения каких-либо предварительных условий - отказал.

Отметим, что на сегодня статус стран в процессе переговоров о вступлении в ЕС имеют также Черногория (с 2012 года) и Сербия (с 2014 года). Турция как страна-кандидат вела переговоры с 2005 года, однако на сегодня они заморожены.