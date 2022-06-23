Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС

Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня, сообщил в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Согласовано! Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" - написал он.

Кроме того, как сообщил глава ЕС, были решено признать европейскую перспективу Грузии, в частности выражена готовность предоставить ей статус кандидата, "как только будут выполнены установленные приоритеты".

"Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС", - добавил Мишель.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал это решение в своем Twitter.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - написал он.

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал 23 июня историческим днем для Украины и началом нового этапа развития европейской Украины. По его словам, официальный статус кандидата в членство в ЕС будет означать новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза.

Со своей стороны высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель у себя в Twitter заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены союза знаменует собой "начало долгого пути". Он также прикрепил к сообщению совместное с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой видео.

"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует собой начало долгого пути, который мы пройдем вместе. Украинский народ принадлежит к европейской семье. Будущее Украины за ЕС. Мы вместе стоим в защиту мира", - написал Боррель.

В опубликованном видео он также заявил, что ЕС "немедленно запустит" подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в союзе.

Отметим, что в заседании Евросовета участвовали главы государств и правительств стран-членов ЕС и руководители европейских институций, в том числе президент Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Евросовет начал работу с часовой задержкой из-за того, что утренняя встреча с лидерами стран Западных Балкан продолжалась на два часа дольше запланированного.

Перед этим в четверг Европейский парламент 529 голосами против 45 при 14 воздержавшихся принял резолюцию, призывающую лидеров ЕС "без промедления" предоставить Украине и Молдова статус кандидатов в члены союза. При этом депутаты призвали сделать то же самое и с Грузией, "как только ее правительство выполнит" приоритеты, указанные Еврокомиссией.

При этом Европарламент призвал власти Украины, Молдовы и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своих народов", ускорив реформы, чтобы как можно скорее эффективно выполнить критерии членства в ЕС.

В резолюции было подчеркнуто, что нет альтернативы расширению ЕС, которое "более чем когда-либо является геостратегической инвестицией" в стабильный, сильный и единый союз. По мнению евродепутатов, перспектива полноправного членства в ЕС для стран, стремящихся к этому, отвечает собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности ЕС.

Депутаты Европарламента потребовали активизировать процесс расширения, в частности разблокировать его в отношении стран Западных Балкан.

При этом еще 19 мая они одобрили два соответствующих отчета, призвав Евросовет начать переговоры с Албанией и Северной Македонией об их членстве в ЕС, "особенно в геостратегическом контексте войны в Украине".

Отметим при этом, что Македония подала заявку на вступление в ЕС еще в 2004 году, получив статус кандидата уже в 2005. Албания же заявку подала в 2009 году, став официальным кандидатом лишь в 2014.

Как установлено в статье 49 Договора о ЕС, любая европейская страна, которая уважает ценности, указанные в статье 2 договора, и привержена их продвижению, может подать заявку на вступление в союз. Решение о принятии нового члена принимается Евросоветом единогласно после консультации с Еврокомиссией и получения согласия Европарламента.

Украина 28 февраля, а Молдова и Грузия 3 марта подали заявки на членство в ЕС, чем предшествовало военное нападение России на Украину 24 февраля. 17 июня ЕК опубликовала заключения по трем заявкам, рекомендовав Евросовету подтвердить перспективы Украины, Молдова и Грузии стать членами ЕС, однако не давать статус кандидата Грузии сейчас без соблюдения определенных условий.

Источник фото: ua.depositphotos.com