В Кабмине назвали сроки выполнения условий для вступления Украины в ЕС

Украина сможет выполнить все требования Еврокомиссии, необходимые для старта переговорного процесса касательно вступления в Европейский Союз, до конца 2022 года.

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Об этом 22 июня во время брифинга сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Семь пунктов, которые определила Еврокомиссия, они не являются абсолютно сложными или невыполненными для Украины. Каждый из них служит интересам Украины. Мы сконцентрируемся на том, чтобы их реализовать. Весь процесс мы планируем завершить к концу года", — рассказала вице-премьер-министр.

В конце года Еврокомиссия составит отчет по прогрессу Украины в выполнении главных семи пунктов. Он отметила, что большая часть требований, которые касаются изменений в законодательстве и реализации технических заданий, Украина реализует быстрее, чем могли ожидать в ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Раде Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина уже внедрила около 70% реформ, норм и стандартов, необходимых для членства в ЕС.

При этом Украине еще предстоит выполнить семь требований, чтобы претендовать на вступление в ЕС:

1. Реформа Конституционного суда;

2. Продолжение судебной реформы;

3. Антикоррупционная реформа, включая назначение руководителя САП;

4. Борьба с отмыванием денежных средств;

5. Воплощение антиолигархического закона;

6. согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

7. Изменение законодательства о нацменьшинствах.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Такие же термины называет Ольга Стефанишина.

При этом окончательное решение о предоставлении Украине кандидатства будет согласовано на саммите 23-24 июня.