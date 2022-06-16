Еврокомиссия даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на членство в ЕС Украине и Молдове, - Bloomberg

Европейская комиссия планирует рекомендовать Украине и Молдове предоставить статус кандидатов в члены Европейского Союза в пятницу, 17 июня.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что исполнительная власть ЕС должна опубликовать свое решение 17 июня и выдвинуть условия, которые страны должны будут выполнить в будущем в отношении верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией.

Ожидается также, что комиссия порекомендует предоставить Грузии статус кандидата, как только она выполнит определенные условия.

Окончательное решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Сама процедура членства представляет собой процесс, включающий сложный набор шагов и условий, который обычно может длиться более десяти лет.

Напомним, согласно данным опроса, заказанным Центром "Новая Европа", кандидатство Украины поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против. Остальные не определились со своей позицией.