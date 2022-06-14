Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - СМИ

Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. В то же время окончательное решение остается за Европейским советом.

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Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами Еврокомиссии, пишет Politico.

Отмечается, что официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они остро осознают жертвы, понесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Простите, ребята, вы размахивали не тем флагом", - сказал неназванный член комиссии.

Еще один источник издания заявил, что этот статус станет лишь началом длительного процесса вступления страны в ЕС.

"Как только Украина потенциально получит статус кандидата, мы также должны увидеть, когда начнутся переговоры. Поэтому требования, отвечающие стандартам ЕС, и в любом случае они будут очень жесткими к Украине", – заявил представитель Еврокомиссии.

Окончательное решение о предоставлении Украины статуса кандидата на членство в ЕС должен принять Европейский совет.

Отметим, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о необходимости усилить как законодательство Украины в сфере борьбе с коррупцией, так и действия самих властей по борьбе с этим явлением.

А президент Владимир Зеленский считает, что агрессия против Украина является лишь первым этапом агрессии России против Европы, в связи с чем Европейскому союзу стоит признать Украину кандидатом в его члены.