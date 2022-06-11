Глава Еврокомиссии заявила Зеленскому о недостаточной борьбе с коррупцией в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о необходимости усилить как законодательство Украины в сфере борьбе с коррупцией, так и действия самих властей по борьбе с этим явлением.

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Об этом руководительница европейского правительства сказала на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, еще остается работа. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Украина сейчас в войне. И вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну... Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Необходимо также еще дополнительно усилить законодательство, которое касается борьбы с коррупцией и обеспечить еще лучшее функционирование администрации, чтобы создать необходимые условия для борьбы с коррупцией, обеспечения должной работы бизнеса", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет направлять инвестиции и помогать в проведении реформ, чтобы это улучшало жизнь украинцев, позволило отстроить Украину, сделать ее привлекательной для ведения бизнеса, чтобы она могла с помощью этого двигаться по пути евроинтеграции.

"Это должен быть процесс, который должна полностью вести Украина. У Европейской комиссии есть огромный опыт, как управлять такими ситуациями и управлять инвестициями, которые вкладываются в реформы", - добавила она.

Отметим при этом, что в пресс-службе Зеленского, сообщая о заявлениях, сделанных на пресс-конференции, опустили упомянутую рекомендацию главы Еврокомиссии, заявив лишь, что фон дер Ляен "подчеркнула, что Украина реализовала важные реформы в области экономики и верховенства права, и по ее мнению, наша страна должна продолжить этот путь".